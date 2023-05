Pepinster: les agriculteurs en ont assez des promeneurs qui traversent les prairies privées

"Depuis le Covid, on remarque que de plus en plus de personnes se promènent à travers les prairies, raconte Jean Detiffe, agriculteur et ex-échevin de Pepinster. Certains se permettent même d’ouvrir les barrières. Après, ils publient leurs tracés sur ces applications et d’autres promeneurs y passent ensuite, prétendant qu’il s’agit de chemins de balade. Mais ce n’est pas le cas."

Jean Detiffe, ancien échevin pepin et actuel conseiller. ©EDA Philippe Labeye

Au-delà de l’intrusion que cela représente sur un terrain privé, Jean Detiffe rappelle aussi le danger que l’on encourt quand on franchit les clôtures d’un champ. "Il y a unrisque de tomber sur des bêtes. Il y a aussi des gens qui lâchent leur chien alors qu’il doit être tenu en laisse. On ne sait pas forcément comment vont réagir les vaches ou les taureaux. Et s’il y a un accident ?" La responsabilité des agriculteurs peut être engagée. "Certains comprennent quand on leur fait la remarque. D’autres, non. Quand on est seul face à quatre ou cinq personnes mal lunées, c’est problématique, lance le Pepin, qui confirme que plusieurs de ses confrères lui ont déjà fait part d’expériences similaires. Tout ce qu’on peut faire, c’est mettre des cadenas sur nos barrières. Mais une personne mal intentionnée passera quand même."

Lors du dernier conseil communal, le 17 avril, celui-ci avait attiré l’attention des élus sur cette situation. Il invitait également le GAL Pays de Herve, qui veut poursuivre la valorisation des chemins, à faire passer le mot via son travail. "C’est très bien que les gens se promènent. Cela fait partie du tourisme de notre région." Mais il y a des circuits balisés pour cela.