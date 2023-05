Jacquy et Capri: un Pepin fête ses 50 ans de mariage avec sa Ford

Il sortait d’une Porsche

Commandée auprès du garage Jacques Théodory & Fils, rue Vovegnez, contre 188 875 francs belges (soit… 4 682 €), la Capri renferme un V6 3 litres de 140 chevaux. "Un hybride, déjà, car la Ford était fabriquée à Cologne mais le moteur 3 litres venait de Ford Angleterre (même moteur que les Granada ou Zephyr). Je sortais d’une Porsche 912 (NDLR: qu’il avoua plus tard regretter) qui n’avait “que” 90 chevaux. J’ai roulé 8 ans avec mais je souhaitais plus de chevaux et plus de place. En Belgique, on pouvait commander des Ford anglaises, allemandes, etc. Je cherchais un coupé quatre places et celle-ci avait le toit en vinyl ! Le budget pour l’époque ? C’était moins cher que BMW ! Bon, avant on avait des maisons pour 300 000 francs belges (NDLR: environ 7 437 €). J’ai roulé une dizaine d’années avec la Capri avant de la mettre sous toit." Elle affichait alors 100 000 km au compteur, contre 120 000 km depuis qu’elle a la plaque "ancêtre".

"Le moteur a été refait en 1997 par le chef mécano de chez Warnotte à Trois-Ponts (NDLR: repris par Spirlet en 1999) , et le chef carrosserie de Spirlet a aussi travaillé dessus. Je suis le premier propriétaire, ce qui est relativement rare. On voit encore des Capri, mais fatalement peu de 3 l puisqu’elle fut moins produite. Et le fait d’avoir un moteur anglais dans une caisse allemande, c’est particulier. Quand un connaisseur ouvre le capot, il se rend compte que le montage n’est pas le même."

En 50 ans de vie commune, Capri et Jacquy ne se sont jamais réellement brouillés au point que la première ne débarque le second. "Non, jamais de grosses disputes, s’amuse son propriétaire. Fatalement, avec ce gros moteur, presque un moteur de camion, on ne le fait jamais forcer. Ce que je vais en faire ? J’ai deux petits-fils, de 20 et 23 ans… et deux ancêtres (même si la Porsche vaut trois fois la Capri). Je prends d’ailleurs les deux pour les balades, en fonction du temps." Dans une dizaine de jours, peu importe la météo, c’est la Ford qui aura les honneurs de Jacques Archambeau, car lui et sa Capri, "c’est pas fini"…