Pourquoi n’y a-t-il pas de présentation de l’étude "Quartiers durables" à Pepinster ?

"Ceux qui l’ont présentée regrettent de l’avoir fait aussi tôt. Les réponses apportées par les études et le Gouvernement wallon ne sont pas encore dans leurs mains. Ce qu’ils ont présenté ne correspondra probablement pas à la réalité du futur. Nous avons pris l’option, en accord avec le cabinet du ministre, de postposer celle-ci pour une question d’honnêteté intellectuelle à l’égard des personnes concernées, déclare Philippe Godin, rappelant également que toute une série d’études étaient encore en cours. Entre-temps, l’étude “Quartiers durables” a d’ailleurs été modifiée."

Pepinster dépend notamment de l’étude hydraulique et hydrologique. "Nous sommes une des seules communes à avoir déjà reçu des résultats. Ils laissent apparaître un certain nombre d’initiatives qui doivent être prises et qui ont motivé la modification de l’étude “Quartiers durables”." Le mayeur a rappelé qu’actuellement toute la commune se trouvait en zone non inondable. "On en a vu le résultat. Le plan autour des risques et des aléas d’inondations devra lui aussi être modifié."

Philippe Godin a aussi précisé qu’en ce qui concerne la rue Massau, la rue du Mousset et la Texter, aucune décision n’a encore été prise. "On nous avait promis une décision pour le 6 mars, puis cela a été postposé et nous n’avons toujours pas de réponse. Une décision pourrait tomber à la fin de ce mois-ci. Si le gouvernement décide d’octroyer l’enveloppe calculée pour acquérir un certain nombre de bâtiments (tous ne sont pas concernés), cela devrait permettre de diminuer de manière drastique, de plusieurs dizaines de centimètres, la hauteur en cas d’inondations." Il a rappelé que le risque d’inondation, à l’avenir, était réel et que des épisodes importants auront lieu au minimum "dans les 25 ans" principalement par la Hoëgne. "Toute une série de travaux doivent être effectués. Nous avons aussi obtenu de la Spaque une enveloppe pouvant aller de 5 à 6 millions d’euros pour dépolluer le site de la Texter, à condition que le Gouvernement nous octroie bien la fameuse enveloppe", conclut-il.