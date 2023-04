Des plats locaux à emporter chez Vicoq à Pepinster

C’est juste à côté des cycles Henket, rue Hodister à l’entrée de Pepinster, que Vicoq voit le jour ce samedi. "Cela fait plusieurs années qu’on voyait cette ancienne librairie à l’abandon , explique Arnaud Savelkoul qui est derrière le projet avec Laurent Pirard. Puis on s’est donné l’idée de le rouvrir en pensant en faire au départ un resto. Mais pour suivre la réalité économique, nous sommes partis sur un “à emporter”". Avec une démarche locale et de saison. "Nous voulons des produits de qualité et nous nous fournissons notamment au potager Saint-Germain par exemple pour les légumes. Quant à la carte, nous avons deux aspects. Le premier est plus street food local avec des légumes de saison et par exemple du pain gaulois, qui est 100% épeautre. Ensuite, nous avons notre Vicoq, qui en hommage à mon grand-père, et qui va faire voyager la carte. Ici on démarre en Belgique avec des carbonnades ou des boulets liégeois farcis au Herve. Mais on partira tous les 1-2 mois dans d’autres pays comme le Portugal, l’Italie, le Liban ou encore le Vietnam et le Peru par exemple. Sans oublier que toutes nos sauces sont faites maison." L’établissement est ouvert du jeudi au lundi.