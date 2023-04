Le CPAS va recevoir 230 000 € pour lutter contre la pauvreté

"C’est une super bonne nouvelle, c’est quand même une superbe enveloppe qui arrive pour nous !", annonce, ravie, l’assistante en chef du CPAS de Pepinster, Stéphanie Willot. 230 000 euros, c’est le montant que le CPAS de Pepinster va recevoir suite à l’appel à projets "Plan de sortie de la pauvreté", lancé par le gouvernement wallon. "On a remarqué qu’on avait de plus en plus de mal à mobiliser les personnes. Et depuis septembre 2022, on a engagé une éducatrice qui propose des ateliers. On a constaté que les bénéficiaires étaient plus sensibilisés et plus réguliers depuis sa présence." C’est donc tout naturellement que le projet du CPAS, pour sortir de la pauvreté, porte sur l’engagement de deux éducateurs à temps plein, afin de créer "un pôle éducatif et proposer des ateliers plus régulièrement".