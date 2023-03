Des ateliers hebdomadaires pour recréer du lien à Pepinster (vidéo)

Près de deux ans après, l’asbl est, cette fois-ci, restée bien active. Chaque semaine, des ateliers sont proposés aux Pepins. " Au départ on avait créé un café-papotte, sans activité particulière, pour que les gens puissent se réunir." Désormais, deux fois par semaine, les habitants peuvent profiter d’un moment pour tricoter, apprendre à tisser ou faire du scrapbooking par exemple. "Ce mercredi, c’est atelier tissage. On a repris des vieux vêtements, pour être dans une logique de récup, qu’on a découpés en bandelettes. Ensuite on les tisse dans un cadre. À termes, on aimerait isoler le mur du fond et décorer avec ces cadres. "

Deux ateliers sont organisés chaque semaine. ©-EDA LC

Les ateliers attirent généralement une dizaine de personnes, "souvent les mêmes et puis parfois on voit d’autres têtes, suivant les activités. "

Claudine, une Heusytoise, assiste aux rencontres toutes les semaines et quand on lui demande pourquoi elle vient, "pour elles", répond-elle sans hésiter, en montrant ses amies du doigt. "C’est presque une famille", ajoute Pascale.

Même son de cloche chez Joëlle, une Pepine habituée des activités de l’asbl. "Je viens depuis le début. C’est chouette de se retrouver toutes ensemble, ça change d’être seule chez soi. "

Des après-midi pour les enfants sont aussi organisées occasionnellement.

Et puis Peps, c’est aussi des excursions un peu plus importantes, trois par an. "L’année passée, on est allé au marché de Noël d’Aix-la-Chapelle où on a eu une visite guidée, précise Julie Beckers. En septembre on partira une journée à Gand. On essaye d’en proposer tous les quatre mois, suivant des thématiques. "

La prochaine excursion aura lieu le 15 avril prochain, direction Kenkenhof, près d’Amsterdam.

Info et réservation: Julie Beckers, 0477/88 66 56 ou via la page facebook PEPS