Un terrain multisport et un module pour les enfants de maternelle: les écoles libres de Pepinster ont inauguré leurs nouveaux modules, installés dans la cour de récréation de l’école Saint-Lambert, qui accueille également, depuis les inondations, l’équipe éducative et les élèves de la Providence.

Ces aménagements ont été financés par plusieurs Rotary Clubs.

En juillet 2021, la cour de récréation de l’école Saint-Lambert s’est retrouvée sous eaux. Il a donc fallu la réaménager. "Le défi n’était pas simple parce qu’il fallait revoir toute l’organisation et les aménagements pour accueillir deux fois plus d’élèves, et dans de bonnes conditions", explique le directeur des établissements, Laurent David. Le Rotary club de la Vallée de la Hoëgne a rapidement proposé son aide. Au fil des discussions, il a finalement été décidé d’installer un terrain multisport. "La cour de récréation n’était plus très belle. On a cherché comment les aider et on a trouvé ce projet, raconte Marie-Christine Mullenders, présidente de ce Rotary club. On a ensuite contacté d’autres clubs pour récolter des fonds." L’installation a coûté près de 40 000 €. Au total, huit clubs belges se sont investis, ainsi que deux clubs français.

Un nouveau module pour les élèves de maternelle.

Le Rotary club de Liège a, lui, financé l’installation d’un module dans l’espace réservé aux élèves de maternelle.

Depuis que ces nouveaux aménagements ont fait leur apparition dans la cour de récréation, les enfants en raffolent, "on a même dû instaurer des tournantes pour que tous les élèves, de la maternelle à la primaire, puissent profiter d’un match de foot ou de basket ", ajoute le directeur. Ce samedi 25 mars, l’école avait prévu une après-midi festive pour inaugurer, officiellement, cette nouvelle cour de récréation.