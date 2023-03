La question à... Michel Legrand (Pepinster): finis les débordements à chaque intempérie grâce au nouveau bassin d’orage au hall du Paire ?

Oui, tout à fait. Ici, depuis lundi dernier, on procède au raccordement du bassin d’orage, qui est maintenant construit. Le déversoir de tête est en train d’être construit au carrefour entre la rue du Paire et la rue Georges Lemaire. On peut espérer que, pour fin avril, ce soit complètement terminé. Pour rappel, l’adjudication du marché avait été faite en février 2021 pour un montant approximatif de 300000 €.

Quelles sont les différentes phases prévues?

Dès que le bassin deviendra opérationnel, des finitions seront effectuées au niveau du parking. L’idée est qu’on puisse à nouveau se garer sur toute la surface (NDLR : le bassin d’orage étant enterré). Tout a été calculé pour pouvoir supporter le passage et le poids des voitures.

Le bassin d’orage a été installé au niveau de l’ancien parking « VIP » du hall du Paire. ©Philippe Labeye

Pouvez-vous revenir en quelques mots sur l’historique de ce dossier?

Celui-ci était en lien avec la réalisation des placettes au niveau des deux nouveaux lotissements, rue Jenny Solheid et rue Georges Lemaire. Parmi les conditions, il y avait celle d’avoir réalisé un bassin d’orage. Une réflexion avait également été entamée à ce propos suite aux inondations qui avaient eu lieu en 2016 (NDLR : en juin 2016, le centre du village de Soiron avait été impacté par les eaux lors d’un violent orage). L’objectif est de temporiser les eaux qui viennent de plus haut. 2021 et ce qu’on a connu dans la vallée n’a hélas fait qu’accentuer la nécessité de mettre en place ce type de système. C’est également pour cela qu’il y a aussi l’autre projet de bassin d’orage rue Émile Vandervelde. Celui-ci prend un peu plus de temps en raison des procédures d’expropriation.

Est-ce que cela réglera les problèmes de débordements connus ces dernières années rue Nouvelle ou encore rue Émile Vandervelde, lors de grosses précipitations?

Cela va en tout cas soulager le réseau qui se trouve en aval.

Des travaux aussi rue Émile Vandervelde

Les canalisations d’eau rue Émile Vandervelde, à deux pas du hall, sont également en train d’être remplacées, depuis ce lundi 20 mars. Y a-t-il un lien entre les deux chantiers?

Non, pas du tout. Cette partie s’inscrit dans le cadre du marché conjoint du PIC 2019-2021. Il s’agit d’une grosse rénovation avec un nouveau trottoir, une nouvelle voirie, la pose d’un égout et d’une station de pompage pour traiter les eaux usées. La SWDE intervient également pour une conduite à remplacer. La partie concernant la rue Xhavée est, elle, prévue pour septembre. Il était important de réaliser l’égouttage sur cette voirie.

Dans ce PIC, il y avait aussi la démolition de l’ancienne menuiserie Minette, rue La Nô pour y faire un parking. Les travaux de démontage puis de démolition devraient démarrer à la fin du mois. On avance, donc.