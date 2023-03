Doit-on espérer une super Régionale 2 ?

La compétition de R2 pourrait être passionnante pour le basket verviétois la saison prochaine. En effet, une nouvelle équipe y fera son apparition puisque Pepinster a officialisé une série d’arrivées qui lui permettront bien de militer (aussi) à ce niveau. Ensival, lui, n’en paiera pas les ports cassés - on aurait pu le craindre - et semble arriver à maturité dans cette division. Quant à Aubel, il s’affiche depuis plusieurs exercices comme une grosse cylindrée à ce niveau. Et on pourrait aussi y retrouver le BC Verviers, mal embarqué en R1. Soit une super R2 qui multiplierait les derbies en région verviétoise. Mais faut-il l’espérer ? Cela signifierait qu’Aubel n’est pas parvenu à se hisser à l’étage supérieur et que le BC Verviers n’a pu éviter une relégation...