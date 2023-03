Laurie Bouchat n’a pas battu le maestro à "N’oubliez pas les paroles"

"Je n’ai pas réussi à gagner le micro d’argent". La Wegnolaise Laurie Bouchat, qui concourrait à l’émission N’oubliez pas les paroles de Nagui a malheureusement échoué ce jeudi soir face au champion Louis. "Je n’ai pas pu aller jusqu’au bout car le maestro a eu la clochette." De quoi augmenter le record de clochettes pour le champion. "En fait, j’ai malheureusement raté la première chanson. Je ne me cherche pas d’excuse. J’étais juste stressée car tout avait été assez vite. Il faut savoir qu’à peine arrivée, j’ai dû aller sur le plateau de l’émission en 10 minutes, tout en passant par le maquillage et l’habillage. Et je n’avais pas été vraiment briefée."