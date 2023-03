Laurie Bouchat, de Wegnez, va-t-elle battre le maestro de "N’oubliez pas les paroles" ce jeudi soir sur France 2 ?

Des sélections qui se sont avérées concluantes pour Laurie Bouchat. "J’ai alors été conviée à participer à l’émission à Paris et j’y suis allée avec ma maman. Mais elle n’a pas pu entrer car la famille n’y est pas autorisée. Quant à moi, cela a été très vite. Alors que parfois des candidats attendent des heures et des heures avant d’être invités sur le plateau, moi j’ai été prise directement. Je n’ai pas attendu 10 minutes et j’ai dû directement aller au maquillage et m’habiller. Ce qui m’a créé un peu de stress car je n’ai pas eu beaucoup d’explications avant d’entrer."

Mais la Wegnolaise a été vite mise à l’aise par le présentateur bien connu. "Nagui m’a directement accueillie. Il a pris le temps de me saluer et d’un peu parler, comme il le fait avec chaque candidat d’ailleurs."

Avant de participer, la Wegnolaise s’est entraînée. "La production vous pousse à vous préparer un maximum pour connaître le plus possible de chansons par cœur. D’ailleurs, ils vérifient cela lors des étapes de présélection. Car si vous ne connaissez pas bien les paroles, vous êtes recalés." Toutefois, cela ne doit pas refroidir de futurs candidats. "Franchement, je conseille à tout le monde qui le souhaite de participer. C’est une chouette expérience."

Rendez-vous donc ce jeudi 2 mars 2023 dès 19h05 sur France 2, pour la seconde émission et voir si Laurie Bouchat battra le maestro.