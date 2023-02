Accessible depuis septembre, la bibliothèque de Pepinster rouvre aussi ses portes le samedi

La bibliothèque a rouvert ses portes le 14 septembre dernier, il y a cinq mois. ©ÉdA LABEYE Philippe

Un an et demi après les crues, la bibliothèque de Pepinster fait donc un pas de plus vers sa reconstruction en proposant une permanence le week-end. La bibliothèque accueille de nouveau les Pepins depuis le 14 septembre 2022, comme indiqué dans L’Avenir Verviers du 15 septembre 2022. Ce qui change dorénavant, pour la bibliothécaire Martine Meertens, ce sont les plages horaires. "À partir d’aujourd’hui (NDLR: ce samedi) , nous sommes à nouveau ouverts le samedi, on rajoute deux heures d’ouverture à notre horaire, on espère dans le futur pourvoir les étoffer, avant on ouvrait quatre heures le samedi, explique-t-elle . Il y avait vraiment un besoin d’ouvrir le samedi, on a revu des personnes que l’on n’avait plus croisées depuis les inondations, cela répond à un besoin de rencontre et de sociabilité."

Les locaux sont provisoires. ©BELGA

Les locaux actuels, à l’apparence extérieure de container, sont provisoires. À terme, la bibliothèque intégrera le pôle administratif de l’espace Piqueray.