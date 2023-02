Dix ans de maraîchage et de transmission pour le Potager de Saint Germain à Soiron (vidéo)

Car la particularité du Potager de Saint Germain est de mixer production de légumes bio et de saison et insertion socioprofessionnelle. L’équipe, qui se compose actuellement de trois maraîchers encadrants à temps partiel, accueille en effet toute l’année des personnes dans le but de leur permettre de (re)mettre un pied dans le monde du travail. "J’ai fait les comptes. Entre 50 et 60 personnes sont passées par chez nous en dix ans. Certaines sont juste venues deux semaines. D’autres sont restées deux ans, lance Jean-François Jérôme. Cet accompagnement représente toujours une part importante de notre travail. "

L’objectif est clair: offrir une expérience de travail agréable. "On essaye d’être le plus soutenant possible et de leur proposer quelque chose qui se rapproche le plus d’un contexte classique." Depuis 2018, le potager est reconnu comme centre de formation par l’IFAPME. "On accueille donc régulièrement des stagiaires et on accompagne aussi les écoles dans leur projet de potager pédagogique."

En plus d’animations pour le public scolaire, des formations sur un an sont aussi données à des particuliers, à raison d’un samedi par mois. "Pendant la crise du Covid, beaucoup se sont lancés dans des potagers. Ici, on leur propose quelques trucs et astuces pour faire un jardin de manière efficace. C’est super gai. Ils disposent aussi d’une parcelle ici, sur laquelle ils peuvent s’entraîner."

- ©EdA J.Wo.

Ce modèle original intrigue et intéresse d’autres communes. "On a été très sollicités, au niveau régional également, indique Alex Baiverlin, président du CPAS. Beaucoup sont venus voir sur place ce que l’on faisait". De quoi faire germer des projets similaires au-delà de la région verviétoise. "C’est le cas à Comines-Warneton et à Héron, précise Jean-François Jérôme. De nombreuses communes possèdent des terres sur lesquelles il y aurait beaucoup de choses à faire."

Au fil des ans, le potager n’a cessé d’évoluer et de grandir. S’il s’étend maintenant sur 8 000 m2 et est presque autonome, il devrait prochainement encore se développer. "On a un projet d’agrandissement de 5 000 ou 6 000 m2 attenants. La moitié sera dédiée au maraîchage et l’autre à la création d’un verger hautes tiges, ce que l’on n’a pas encore ici. On pourrait aussi développer une partie apicole et le pâturage."

Des actions en vue

Pour célébrer ce cap, le Potager de Saint Germain a décidé de poster régulièrement sur sa page Facebook des portraits de personnes passées par les lieux (stagiaires, bénéficiaires, clients, commerçants…). Des portes ouvertes seront organisées en juin, dans le cadre du festival Nourrir Autrement. Des concours seront aussi lancés ponctuellement. "En mars, on fera notamment gagner un printemps complet de légumes", annonce le maraîcher.

Aujourd’hui, 70% des ventes se font auprès des particuliers

Le Potager bénéficie aujourd’hui d’une base de clients fidèles qui passent chaque semaine au shop.

Au départ, le CPAS avait pour objectif de fournir en légumes du Potager de Saint Germain la maison de repos et de soins Au Fil de Hoëgne, au centre de Pepinster. "Cela représentait au début une grande proportion du chiffre d’affaires, explique Alex Baiverlin, président du Centre public d’action sociale. Rapidement, il y a eu la difficulté de produire en quantité suffisante, en one-shot, les produits qu’il fallait pour la maison de repos et ses 150-180 repas par jour. Cela a coincé."

Si une petite proportion de légumes parvient encore à la MRS, l’essentiel de la production est maintenant réservé aux particuliers. "Aujourd’hui, 70% des ventes se font ici. Quand on a commencé, on était les seuls à faire ça dans la région. On était loin du boom des maraîchages que l’on connaît depuis cinq ans", note Jean-François Jérôme. Le magasin, ouvert depuis 2018, propose chaque semaine des produits cultivés sur place mais aussi des fruits et légumes bio achetés à d’autres producteurs, pour fournir les clients toute l’année. "Ensuite, on travaille avec d’autres commerces, comme la Maison Buchet, Nos Racines ou encore la coopérative Terre d’Herbage." Les locaux du Potager servent aussi de dépôts pour celle-ci.

Avec le Covid, à l’instar d’autres maraîchages, la demande avait explosé. "On est resté nettement au-dessus de ce qu’on connaissait avant. Des gens avaient découvert ça suite au Covid et sont restés. Ce n’est pas le cas de tous mais on peut dire qu’il y a 10% de clients en plus." La crise énergétique et économique que l’on connaît actuellement ne rassure toutefois pas Jean-François Jérôme: "Il y a moins de moyens chez tout le monde. Est-ce que le légume bio va devenir un produit de luxe ? C’est une crainte que j’ai à long terme. Cette nourriture de qualité est plus chère que le conventionnel. Le prix des légumes n’est pas exagéré. Aucun maraîcher n’est riche, au contraire."

La problématique des métaux lourds dans les sols et des normes européennes l’inquiète également. "Il va falloir se positionner. Que va-t-on privilégier ? L’autonomie alimentaire de la région ou l’importation de légumes produits ailleurs, qui pourraient aussi contenir des polluants d’ailleurs ? Cela met beaucoup d’incertitude dans nos métiers. Si on devait se lancer maintenant, honnêtement, on se poserait la question de savoir ce qu’on fait."