Non-respect du huis clos à Pepinster: Philippe Godin porte plainte contre Jean-Marie Fafchamps

En décembre dernier, celui-ci avait présenté une motion pour la reconnaissance et la condamnation de la grande famine de 1932-1933 en Ukraine. Un texte qui avait été rejeté par une grande partie des conseillers et le Collège, qui estimait que cela dépassait le cadre de la commune de Pepinster. Jean-Marie Fafchamps a alors prévenu de ce refus, par mail, l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles. En copie, il a joint le procès-verbal de la séance, y compris la partie concernant le huis clos. "Ce faisant, il a enfreint la loi et divulgué toute une série de noms et les dossiers personnels qui les concernent en totale contravention à l’égard du RGPD (NDLR: le Règlement général sur la protection des données). Il s’agit d’un acte gravissime", fustige le mayeur. Une plainte a été déposée ce mardi à l’Autorité de protection des données. "Une notification de la fuite des données personnelles va être transmise également, ainsi qu’à toutes les personnes concernées."

Philippe Godin en a profité pour rappeler que Jean-Marie Fafchamps avait adressé de nombreuses plaintes au ministre de tutelle "quasi exclusivement à l’encontre du bourgmestre". "Des plaintes qui n’ont jamais abouti et qui génèrent un travail considérable dans le chef de la directrice générale et de l’administration", précise-t-il. Le bourgmestre est aussi revenu sur les accusations formulées, en mars dernier à l’encontre de l’ex-échevin des Travaux Jean Detiffe. "Vous avez, sur base de simples accusations sali un homme et sa famille. Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir annoncer que, tant dans le dossier du prétendument harcèlement que celui des marchés publics, notre ami Jean Detiffe a été mis hors de cause et blanchi de toutes les accusations." Jean Detiffe a d’ailleurs souhaité remercier ceux qui l’ont soutenu. "Je me réjouis de découvrir les dossiers qui m’ont valu quatre années de stress et d’interrogations sans réponse."

Enfin, la majorité a demandé au conseiller DéFI de faire un pas de côté et de démissionner. Ce qu’il a refusé. "J’estime que j’ai fait ce que je devais faire", indique-t-il.

"La dernière pierre dans son soulier"

Particulièrement silencieux, Jean-Marie Fafchamps a estimé lundi soir qu’il n’avait pas à se justifier. Au sortir du conseil, il s’est toutefois exprimé, par voie d’un court texte. "À ce jour, seul Philippe Godin a été condamné tant par la commission des dépenses électorale que par l’ADP pour des faits nettement plus graves que ce qu’il me reproche, d’autant plus que ce qui a été voté à huis clos en décembre dernier a été concrétisé et est de fait entré dans le domaine public. Tant que l’APD ne s’est pas prononcée, je suis présumé n’avoir commis aucune faute. Philippe Godin cherche uniquement à se venger et voudrait que je démissionne, ce que je ne ferai pas. Je suis la dernière pierre dans son soulier, et je le resterai."