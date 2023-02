Pepinster: édition record pour les mérites sportifs

Ainsi, ont reçu un trophée pour le Royal judo club Lambermont-Pepinster: Anais Servais (championne Provinciale 2021 – Judo – U21 +78 kg), Célia Jamar (championne Provinciale 2021 – Judo – U21 moins de 70 kg), Thierry Jamar (champion de Belgique 2021 et 2022 – Combat-shiai – catégorie master +100 kg), Enzo Gordenne (champion de Belgique 2021 et 2022 – U15 moins de 50 kg), Yves Engelen (champion de Belgique 2022 – Kata: Goshin Jitsu), Dimitri Closset (champion de Belgique 2022 – Kata: Goshin Jitsu) et William Boniver (champion de Belgique 2022 – Kata: Nage No Kata).

Ont été mis à l’honneur pour le Savate club Pepinster, Mélanie Polet (championne de Belgique 2022 – Assaut – moins de 65 kg), Audrey Potgens (championne de Belgique 2022 – Assaut – moins de 70 kg), Thibaut Bragard (champion de Belgique 2022 – Assaut – moins de 80 kg), Mathieu Eyden (champion de Belgique 2022 – Assaut – moins de 60 kg).

Danielle Deri (championne de Belgique 2019 – Tennis – +65 ans) a été mise en avant pour le Tennis club Pepinster.

Ensuite, ont reçu un trophée pour le club de ju-jitsu de Pepinster: Sébastiano Aina (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – senior moins de 69 kg), Patrick Habirora (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – Sénior moins de 94 kg), Enes Ertekin (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – U12 moins de 34 kg), Arthur Bruno (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie U12 moins de 38 kg), Oscar Bruno (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie U16 moins de 60 kg), Célestine Tercelin (championne de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie U14 moins de 40 kg), Abdellatif Chekoudri (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie U18 moins de 60 kg), Candice Castin (championne de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie U21 moins de 63 kg), Licai Pourtois (championne d’Europe, championne du Monde et médaille d’OR aux World Gamesitsu – catégorie Séniors -57 kg), Jean Charlier (champion de Belgique 2022 – Ju-Jitsu NE WAZA – catégorie Sénior moins de 85 kg) et Terence Lerat (champion de Belgique 2022 – Ju-jitsu – catégorie Sénior moins de 94 kg).

Enfin, en équitation, Léna Levêque (championne Provinciale 2022 – Équitation – Jumping 90 cm) a été primée.