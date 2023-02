Bus 701: une conductrice du Tec Liège-Verviers agressée à Pepinster

Une plainte a été déposée et la victime est sous le choc. Elle est actuellement en incapacité de travail explique Isabelle Tasset, responsable Communication TEC de la direction Liège-Verviers. Elle condamne fermement ce type de comportement et indique que les images du bus ont été remises à la disposition de la police pour permettre le suivi. Le suspect a d’ailleurs pu être identifié à l’aide des caméras et des témoignages recueillis.

Un signal de détresse

La victime a pu être prise en charge rapidement grâce à l’activation du signal de détresse indique Isabelle Tasset. Ce système permet de connecter de manière rapide l’employé dans le bus vers le dispatching. Des éléments sont mis en place pour assurer la sécurité des travailleurs sur le terrain mais les situations de ce type sont compliquées à prévoir, conclut-elle,