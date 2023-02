Après les inondations, 20 000 costumes et déguisements vendus au prix de 2 €, ce dimanche à Pepinster

Il était hors de question pour elle d’amener tous ces trésors à la déchetterie. Dimanche passé, après en avoir discuté avec le propriétaire, elle a posté ce message sur les réseaux sociaux: "Vente de costumes appartenant à l’atelier “Les Retroussis de Florine” à Pepinster. Prix 2 € pièce (environ 20 000 costumes). Une première partie sera disponible ce dimanche 5 février de 14h à 17 h, rue Neuve, 24 à 4860 Pepinster. À partager un max".

En postant ceci, elle ne pensait pas recevoir autant d’engouement mais se réjouit déjà de l’ampleur des partages sur la toile.

Des tas de costumes

Dans toutes les pièces de la maison, du rez-de-chaussée au dernier étage, des costumes, des tissus, des accessoires, des chapeaux… Près de 20 000 costumes ! Il y a des trouvailles partout où le regard se pose. "Ici, c’était l’atelier, il y a encore plein de tissus, j’ai déjà eu des personnes qui m’ont contactée pour venir voir".

L’ancien magasin, de location et de vente d’habillement a été impacté par les inondations. "Il y a environ 10 000 costumes qui sont partis dans les eaux. Ceux qui étaient entreposés à la cave et au rez-de-chaussée." Plus on avance dans la maison, plus on découvre des surprises, "Ici, ce sont des perruques, des chaussures et tout ceci, ce sont des costumes d’enfants. On en a déjà redescendu pas mal", précise Pascale, qui se transforme en guide Michaux au fil des pièces.

Plus loin, ce sont des costumes militaires, religieux ou encore des robes de mariée que l’on peut découvrir. Cependant, "dimanche, les personnes pourront venir dans les deux pièces du bas. On va voir ce qui va partir et selon ce qui partira, il y aura d’autres dates. Au fur et à mesure, j’en ajouterai". Les visiteurs pourront trouver leur bonheur ce dimanche.

« J’ai pensé que ça pouvait avoir une deuxième vie »

"Il y a déjà pas mal de costumes de scène qui sont partis pour des opéras. Il y a encore des théâtres qui m’ont contactée. Je préfère que ça parte de cette manière-là. Le prix est le même, deux euros pièce. Mais au moins, ça vit", se réjouit cette éducatrice spécialisée à la Cité de l’Espoir, à Dison. Ce projet lui tenait particulièrement à cœur car elle a fait ses études dans l’habillement. "Toutes ces matières, tous ces beaux tissus et tout ce que la dame a fait de ses mains… J’ai pensé que ça pouvait avoir une deuxième vie".

Elle ne connaissait pas le magasin mais depuis sa publication, elle a reçu quelques témoignages. "Une collègue m’a raconté qu’elle a déjà loué de superbes costumes d’époque."

C’est un travail titanesque dans lequel s’est lancée Pascale Michaux. Heureusement qu’elle est soutenue et accompagnée par sa famille et ses collègues, confie-t-elle. Le prix démocratique de 2 €, c’est pour permettre à tous ces habits d’avoir la chance d’avoir une seconde rapidement. "Je ne demande rien de plus: le plus possible de pièces chez les gens et qu’ils soient contents avec".

Parmi les tenues qui seront exposées, on pourra peut-être trouver un costume de l’Opéra royal de Wallonie, de Don Carlos (de Giuseppe Verdi), ou encore un gros manteau qui pourrait faire office de déguisement d’Hagrid (de la saga d’Harry Potter).

Carnavalistes, collectionneurs, chercheurs… Le rendez-vous est donné ce dimanche 5 février, de 14 à 17 h, rue Neuve, 24 à Pepinster.