La question à... Philippe Godin (Pepinster): le futur pôle sportif impactera-t-il Wegnez ?

Le projet a déjà été étudié depuis de nombreuses années. Tous ces éléments-là ont été pris en compte. On a créé un circuit qui permettra de ne pas générer des problèmes de mobilité. On ressortira par la rue Laurent Mairlot, qui est finalement un axe de transit. On ne repassera pas à travers le village, sauf les personnes qui y habitent. Et c’est tout à fait normal. Il faut savoir que ce genre de pôle sportif a aussi l’avantage d’être finalement plus exploité en dehors des heures de bureau et scolaires. On sera vraiment dans une tranche horaire qui ne devrait pas poser de souci. Un des gros problèmes que l’on avait au niveau des infrastructures du centre de Pepinster était un problème de parking. Là, le parking est intégré au projet, avec un nombre de places tout à fait suffisant, en ce compris s’il y a un match ou un derby. Au niveau du reste des nuisances, nous avons également discuté avec l’urbanisme et toutes les précautions ont été prises pour ne pas créer de nuisances particulières, à l’égard des personnes qui vivent à proximité des lieux.

La distance avec le centre de Pepinster peut aussi poser question… Quelles sont les pistes en matière d’accessibilité ?

C’est évidemment un problème pour les personnes qui, effectivement, n’ont pas de véhicule. Mais là où était situé l’ancien terrain de football, c’était déjà une distance pour une partie des personnes qui s’y rendaient. Très souvent, on remarque que ce sont quand même les parents qui viennent déposer et reprendre les enfants. Pour l’autre partie des enfants, on est en réflexion pour trouver un modus vivendi, une manière de faciliter la mobilité pour se rendre dans la zone « hall du Paire », puisque le pôle est en ligne directe avec celui-ci. On y travaille. Au niveau du hall du Paire, d’ailleurs, jamais nous n’avons eu de remarques particulières.

Au vu des difficultés financières que rencontrent les communes et des autres grands dossiers communaux, tel que le pôle administratif à l’espace Piqueray, ce projet est-il tenable ?

Notre politique a toujours été de favoriser l’activité sportive des jeunes au détriment des écrans. Et je pense que si ce projet-là n’est pas tenable, aucun ne le serait. Nous avons pu bénéficier du taux maximum de subsidiation, soit 2 668 050 €. Puis, il y a toute une série de sources, d’apports d’argent pour compléter cela. On retrouve notamment ce que le Fonds des calamités va nous octroyer pour l’ancien terrain de foot à Prévôchamps et ce que les compagnies d’assurances vont octroyer pour l’infrastructure qui est là. À terme, il y aura aussi, lorsque le projet sera terminé, la valorisation des terrains de Soiron, qui seront rendus à la population et pourront être achetés.