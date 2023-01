15 000 € pour améliorer la qualité de vie des habitants de Pepinster

"On va relancer l’appel à projets auprès des différents comités et associations de notre commune. Et on va également créer la commission d’accompagnement. Donc on cherche deux “groupes” de personnes: celles qui pourraient être amenées à prendre connaissance de tous les projets et remettre un avis au Collège afin de désigner les projets choisis. Et on relance un appel également aux comités et aux associations qui auraient des projets pour améliorer le cadre de vie de la commune", annonce l’échevine du Plan de cohésion sociale et de la Participation citoyenne, Nathalie Levêque. La commune de Pepinster a décidé de lancer pour la première fois son budget participatif et elle lance un appel à candidatures pour constituer le conseil qui sélectionnera les projets.