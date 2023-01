Des bonnets de bébé en forme de sein? Cette Pepine défend l’allaitement en public

L’idée est de détourner les regards pesants sur les mamans gênées d’allaiter en public. ©EdA LABEYE Philippe

Un sujet qui divise

Un bonnet qui a pour objectif de faire avancer les mentalités sur un sujet qui divise. "C’est surprenant d’ailleurs de constater à quel point c’est un sujet tendu. On voit des images de femmes à moitié nues avec des seins au balcon partout dans les publicités mais une mère qui donne le sein, donc qui nourrit son enfant, ce serait honteux ? Je me questionne sur cette pudibonderie. On ne dit pas qu’il faut se foutre à moitié nue, on peut faire cela de manière discrète, mais il faut rappeler que la maman répond aux besoins primaires de son bébé".

Si Murielle Nellissen ne poursuit aucun but lucratif avec ses bonnets, elle invite par contre sa patientèle intéressée à les réaliser elle-même à l’aide d’un tuto qu’elle procure volontiers et en crochète aussi de temps à autre pour faire plaisir à certaines mamans qui n’auraient pas la main. "Cela prend une paire d’heures" pour un accessoire par ailleurs utile, rappelle-t-elle, "puisque les bébés perdent beaucoup de chaleur par la tête et qu’on conseille le port du bonnet" en début de vie.

« L’allaitement de son bébé, un choix personnel »