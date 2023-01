Accident à Pepinster : une personne décédée

Ce vendredi soir, un accident de la route est survenu à Goffontaine, sur le territoire de la commune de Pepinster. Cet accident de la circulation fut important et deux personnes étaient bloquées dans une voiture. Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne & Plateau sont intervenus sur place pour désincarcérer les victimes qui étaient, dans un premier lieu, grièvement et légèrement blessées. Le SMUR était intervenu également sur place et deux ambulances ont emmené ces personnes vers l’hôpital. Malheureusement, quelques heures plus tard, la victime grièvement blessée est décédée de ses blessures.