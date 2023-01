Nomade-C, des ateliers de cuisine saine et intuitive à Pepinster et partout ailleurs

C’est de cette certitude qu’est né son nouveau concept, baptisé Nomade-C: des ateliers de cuisine à son domicile de Pepinster ou sur demande dans tout autre lieu. "Il s’agit de cuisine saine, intuitive, libre et sauvage, définit celle qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans l’horeca. J’ai eu cette envie de transmettre aux personnes que la cuisine santé, ce n’est pas si compliqué à mettre en œuvre, que c’est accessible à tous dans sa cuisine".

Alors, pour coller à ce message, c’est dans ses fourneaux mêmes que Cécile Warnimont accueille les personnes depuis quelques semaines. "Je ne voulais plus d’une cuisine aseptisée mais conviviale." Apéro veggie, cuisine indienne healthy, lunch santé sont autant de thèmes qui ont ou seront proposés avec une philosophie bien claire: celle de "toujours rester dans le côté santé, végé, local, de saison. L’idée, c’est aussi de partir de ce qu’il y a dans mon jardin. C’est cela qui va me donner des idées d’ateliers. C’est travailler de la graine à l’assiette. La nature et les saisons sont les points de départ. Si le potager déborde de tomates, je pourrai imaginer développer un atelier 100% de mets à base de tomates avec des plats indiens, marocains ou autres".

Chez vous !

L’aventure de la cuistot ne se limite pas aux frontières de sa maison. Elle entend bien proposer des ateliers à domicile, à la demande. "Ce sont des moments de partage. Je ne propose pas un service de cheffe à domicile mais bien des cours de cuisine où je transmets mon savoir, où les personnes réalisent les recettes elles-mêmes. Cela peut s’organiser pour différents événements, entre amis, famille, pour un enterrement de vie de jeune fille ou homme".

Les idées en ébullition, Cécile Warnimont veut aussi faire de Nomade-C quelques tables d’hôtes en belle saison et d’autres événements collaboratifs. "En mars, nous organisons, avec une amie prof de yoga, un week-end santé, par exemple." Au programme aussi, une balade santé du côté de Spa, avec la microferme du Bout du Monde, et son expertise en matière de plantes sauvages comestibles. Le tout pour une reconnexion à soi, "au carburant qu’on donne à son corps", à sa "capacité à se faire confiance et à se lâcher" en cuisine.

Aussi pour les enfants

"Semer des graines vers l’ouverture d’esprit", c’est l’envie de Cécile Warnimont, qui a déjà mis en place un atelier pour enfants. Elle leur a appris à réaliser des gaufres de patate douce et un lait de citrouilles. "On goûte la patate douce crue, puis cuite, puis la pâte et le résultat. On évoque la planète, le compost, le zéro déchet."

Des ateliers qu’elle entend réitérer et rendre accessibles à partir de 7 ans.

D’ailleurs, le centre culturel de Theux l’a d’ores et déjà mandatée pour un moment "crumble" (entre 8 et 12 ans) et un autre axé sur les radis et carottes (entre 6 et 9 ans).

"J’espère que Nomade-C pourra aussi voyager dans d’autres centres culturels, écoles ou autres", sourit Cécile Warnimont.