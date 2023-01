Ça y est, les Pepins n’ont plus un seul conteneur mais deux

La collecte des déchets ménagers a en effet été reprise, comme prévu, par Intradel depuis le 1er janvier (tout comme à Theux). Pour rappel, les contenants ont changé et les déchets sont désormais séparés en deux types: les résiduels et les organiques. "On passe d’un à deux conteneurs comme le veut la mesure européenne", rappelle Doris Quadflieg, échevine pepine de l’Environnement. Un passage que l’élue juge réussi, "même s’il y a eu quelques soucis de courriers arrivés trop tard avec les fêtes", ce qui a poussé Intradel (à la demande de la Commune) à encore accepter les derniers sacs jaunes, le vendredi 6 janvier, date limite. Pour rappel, suite aux inondations et à la disparition des conteneurs dans les flots, toute la vallée était passée aux sacs. "Ici, on retourne à la normale avec un conteneur de plus". Quelque 10% des rues restent par contre aux sacs, roses cette fois et biodégradables, uniquement achetables à la Commune. "On n’a plus de vente de sacs en supermarché", ajoute l’échevine.