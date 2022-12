Mère Noël a arpenté une nouvelle fois les rues de Cornesse et de Soiron

Mère Noël Cornesse 2022 ©France Fouarge

Cette année, elle a dû trouver un nouveau carrosse. "Mon char à foin habituel a été vendu en Pologne…Tous mes décors étaient réalisés sur mesures pour celui-là. J’ai écrit à toutes les fermes et même à la firme, on ne fait plus de ces char-là... ", explique-t-elle. L’ancienne épicière du village a finalement trouvé son bonheur à la Ferme du Haras voisine. "J’ai le chariot de la petite Laura Ingalls de la Petite Maison dans la prairie. On l’a aménagé avec des lampes, la sono. Il est mis à la sauce Noël!" Le papa Noël, était une autre visage connu de Pepinster : "le coiffeur Guido de Pepinster, il est âgé de 80 ans!"

La petite équipe revenait pour la 1re fois depuis le Covid ( une version drive in avait été organisée en 2020). "Il y a deux ans que je ne l’avais plus fait... j’ai de la demande, j’aiv une histoire de 18 maisons où je dois m’arrêter. Mon trajet fait déjà onze kilomètres, je ne sais pas aller partout… On m’a même demandé d’aller jusqu’à Wegnez, mais je reste sur Cornesse et Soiron." Qu’à cela ne tienne, à peine sorti du hangar, le convoi rencontre des habitants de Wegnez venu à la rencontre de maman Noël.

Entre les arrêts imprévus et les passages dans les familles, l’équipe doit parfois mettre les bouchées doubles pour ne pas arriver à son terminus : la sortie de la messe de minuit de soiron, pour le traditionnel chocolat et le vin chaud.