Le centre de vaccination de Pepinster ferme ce mardi 20 décembre

Cette fermeture marque la fin de la coordination des centres de vaccination par l’AGEF (Association des généralistes de l’Est francophone de Belgique), au sein de la partie francophone de l’arrondissement de Verviers.

Pepinster, 19% des vaccinations en Wallonie depuis novembre

"Cette campagne de vaccination, étalée sur l’ensemble du territoire via les centres de Pepinster, Herve et Malmedy mais également via les centres itinérants, le bus de la vaccination ainsi que des journées de vaccination au sein même de différents quartiers, a permis l’administration d’environ 468 548 doses de vaccin contre la COVID-19. En outre, 19% des doses de vaccins administrées depuis le 5 novembre 2022 en Wallonie l’ont été à Pepinster, désormais devenu acteur majeur de la vaccination en Wallonie", souligne l’AGEF par voie de communiqué.

Pour les personnes désireuses de se faire vacciner, les pharmacies partenaires ainsi que la médecine générale (sous réserve de la volonté du médecin généraliste à pratiquer la vaccination) restent accessibles.