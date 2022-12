Pepinster accueille une maison Croix-Rouge

Depuis, la Croix-Rouge avait annoncé, lors de son bilan effectué un an après les inondations, qu’une nouvelle maison permanente verrait le jour à Pepinster pour continuer à répondre aux besoins locaux de manière pérenne. La promesse est devenue effective depuis ce jeudi 15 décembre avec l’inauguration de la 22e maison Croix-Rouge de la province, située rue Neuve à Pepinster, non loin de l’église. "Cette nouvelle implantation permanente était une nécessité", insiste Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations de la Croix-Rouge.

Plusieurs bénévoles se sont déjà fait connaître et attendent du renfort pour élargir les activités. Dans un premier temps, la Croix-Rouge de Pepinster ouvrira 3 jours par semaine avec un accueil café inconditionnel pour tous. Elle proposera également des activités dédiées au bien-être de la population, lourdement sinistrée dans la commune: techniques de relaxation, permanence psychosociale… Dans le futur, on évoque déjà des potagers partagés dans le jardin ou un appui à la livraison des colis alimentaires d’urgence à l’aide de vélos-cargos. Enfin, après l’antenne d’Ensival, ouverte en août 2022, une seconde antenne de la Croix-Rouge de Verviers ouvrira trois jours/semaine dès janvier en Prés-Javais et proposera notamment des activités pour les plus jeunes.