Inscrit dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, cet appel permettait aux communes d’obtenir de 200 000 € à 500 000 € entre 2022 et 2026 pour "promouvoir la cohérence et la polyvalence des bâtiments ou espaces publics, soutenir l’aménagement d’espaces publics (végétalisés, conçus pour l’infiltration des eaux…), renforcer la communication vers les citoyens" ou encore accroître "l’accessibilité pour tous des espaces publics". "L’objectif est de soutenir des projets renforçant la convivialité et l’attractivité de ces territoires", avance notamment le ministre Christophe Collignon (PS). Ce 1er décembre, 78 Communes (sur 132 intéressées) ont vu leur dossier être approuvé, pour une enveloppe totale de 37 millions d’euros dont 10% destinés à la région verviétoise.

Sont ainsi concernées:

– Aubel, qui obtient 500 000 € pour l’extension du bâtiment du CPAS en un espace polyvalent.

– Baelen, qui reçoit 423 470,23 € pour aménager le parvis de l’église Saint-Paul.

– Jalhay aura 327 529,82 € pour le projet de convivialité (bancs, piste de pétanque, tables de pique-nique…) à Solwaster, derrière le parking.

– Limbourg encaisse 500 000 € pour redynamiser le village de Goé via des liaisons douces et des espaces de rencontre.

– Olne entend, avec un subside de 500 000 €, créer une chaussée partagée rue des Combattants et ruelles de l’Arvô et du Vieux Mayeur.

– Pepinster obtiendra également 500 000 € pour les aménagements au bâtiment de l’espace Piqueray.

– Plombières aura aussi 500 000 €, pour élaborer " une trame verte " et un nouveau visage à la place Saint-Lambert de Sippenaeken.

– À Thimister-Clermont, 430 484,53 € seront versés sur le compte de la Commune pour aménager le centre de Thimister (les deux places autour de l’église et la rue devant le café du centre).