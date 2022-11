Un Pepin risque deux ans de prison pour avoir tabassé le nouveau compagnon de son ex

D’autres faits ont été commis le 20 septembre 2018. Le prévenu a porté des coups à son rival amoureux avec un coup-de-poing américain. Il reconnaît avoir porté deux ou trois coups de poing mais nie l’utilisation d’un objet. Il conteste aussi s’être acharné sur la victime alors qu’elle était au sol. Une version contredite par des témoins et les blessures graves encourues. "La boîte crânienne de la victime a été fissurée à plusieurs endroits et ses jours étaient considérés comme en danger", indique l’avocat de la partie civile, qui s’étonne que le prévenu ne soit pas poursuivi pour tentative de meurtre.

Du côté de la défense, l’avocat évoque le dépassement du délai raisonnable et surtout le fait que le prévenu et son ex-compagne ont chacun refait leur vie et qu’il ne s’est plus rien passé depuis.

Jugement le 2 décembre.