Pepinster: deux logements pour sinistrés en construction près du hall du Paire

"Il s’agit ici d’un terrain appartenant à Logivesdre, précise le bourgmestre Philippe Godin (groupe Pepin). Les logements sont en cours d’installation de sorte à ce que l’inauguration puisse se faire à la fin du mois de novembre, si tout va bien". Spacieuses et à ossature bois, ces deux maisons pourront accueillir deux familles nombreuses sinistrées.

"Pour l’instant, globalement, toutes les familles sont relogées mais certaines voient leurs baux arriver à terme ou se retrouvent dans des logements un peu trop exigus", complète le bourgmestre.

"Il était important pour nous de faire don de notre expertise via ces cinq maisons construites de manière circulaire et qui ont une empreinte carbone très faible, expliquait à l’époque Bernard Delvaux, CEO d’Etex. Nos technologies de construction modulaire répondent à beaucoup de besoins en matière de logement dans le monde avec la construction rapide d’espaces de vie abordables, bien isolés, de haute qualité et esthétiques".