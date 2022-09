BeCause Festival, à Pepinster: les musiciens font le show pour la bonne cause

"De nouveau, on essaie de contenter tout le monde en ne prenant pas des groupes trop typés et de se limiter à une catégorie de personnes. Nous voulions quelque chose de populaire dans le sens noble du terme, avec une base rock. Il y a un mélange de groupes qui composent à 100% eux-mêmes et des groupes de reprises. Il y a des groupes de la région et d’autres qui viennent de plus loin comme Liège et Bruxelles. Mais ce qui est important à souligner, c’est que tous les groupes viennent à chaque fois gratuitement, et peu importe leur niveau de renommée. Cela montre le cœur des musiciens."

Quant à l’objectif de ce festival, et de sa cinquantaine de bénévoles, il est resté intact au fil des ans, c’est-à-dire d’aider les Cliniclowns verviétois. "Les Cliniclowns sont mis en avant et sont présents tout au long du festival. Leur présence égaie d’ailleurs le festival avec une belle mise en couleur. Chaque année, nous leur rétribuons entre 3 et 4000 € en don. Et je fais à chaque fois aussi un petit chèque pour aider Viva for life."

Quant à l’année prochaine, Éric Bouhy pense que le festival "sera à nouveau organisé en avril car on sort de l’hiver et on a envie de ressortir écouter de la musique. Ici, nous sommes en fin de saison musicale avec beaucoup de concerts qui ont été donnés".