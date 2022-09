Ce lundi soir, en conseil communal, différents appels à projets ont été présentés, et tous ont été approuvés à l’unanimité par l’ensemble des conseillers afin de permettre à la commune d’obtenir le maximum d’aide pour sa reconstruction, et notamment pour le projet de sa future administration qui sera installée à l’espace Piqueray.

Une acquisition à réaliser au plus vite!

Pour être éligible aux différentes subventions, la Commune devait être en possession d’un titre de propriété: impossible dans un délai si court. En effet, les trois candidatures approuvées sont à déposer au plus tard pour ce jeudi 15 septembre. "Pour ne pas louper ces appels à projets et nous permettre d’être largement subsidié, au fil des discussions nous avons obtenu un accord. On doit, ce lundi soir (NDLR: le 12 septembre, soit trois jours avant l’échéance) , s’engager à acquérir le bien", a informé la directrice générale Florence Doppagne.

La promesse d’achat, adressée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc a été approuvée pour que ce bâtiment devienne un bien communal.

Comment financer les projets?

"Cœur de Village", le premier appel à projets présenté pourrait apporter une aide importante à la Commune, de 200000 € à 500000 €. Cet apport est destiné à la création d’espaces publics polyvalents durables et à l’amélioration du cadre de vie. Le projet du bâtiment Piqueray pourrait bénéficier de ce montant.

La seconde candidature, porte sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. L’audit réalisé révèle une amélioration potentielle de 61% à 64% sur les bâtiments de la future administration communale concernant l’énergie (eau, gaz, électricité…). Et une amélioration de 67 à 70% d’émissions de CO2. Ça permettra entre autres d’installer des panneaux photovoltaïques.

La dernière candidature présentée en urgence concerne des subsides alloués pour la relance de la Wallonie. On parle ici d’un budget de près de 37,5 millions d’euros, avec un montant maximum de 5 millions d’euros par projet. Ces subsides permettraient de dépolluer les abords de la Vesdre et d’aménager partiellement le site de la Textile. "Nous allons axer la demande sur la possibilité de réhabiliter les lieux après inondations et procéder à l’aménagement des berges", complète le bourgmestre. Les dossiers ont été envoyés ce mardi.