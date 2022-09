Stoumont, Theux et Pepinster gardent l’arrêté de restriction d’usage de l’eau

Si les orages de ces derniers jours ont permis une remontée des débits et du niveau des cours d’eau, il ne s’agit que d’un répit de courte durée et la vigilance devra être maintenue en fonction des précipitations à venir, explique la Cellule sécheresse.

Les niveaux des barrages réservoirs continuent à baisser, cependant les limitations de restitutions sont encore maintenues. La distribution publique d’eau ne connaît pas de problème en Wallonie, pour l’instant, mais pas loin de 23 communes maintiennent leurs arrêtés de restriction d’usage de l’eau. Chez nous, sont concernées les communes de Stoumont, Theux, Pepinster, Bütgenbach ou encore Burg Reuland. Tandis que d’autres communes comme Jalhay sont surveillées avec attention par la Société wallonne des eaux (SWDE). Le SPW prévoit que les réserves d’eaux souterraines ne se rechargeront qu’à partir d’octobre, d’ici là elles continuent de se vider.

La Cellule sécheresse rappelle que le risque d’incendie reste bien réel et que le Département nature et forêts (DNF) continuera ses actions de surveillance et de sensibilisation. Pour la pêche, l’interdiction reste en vigueur jusqu’au 18 septembre et sera peut-être prolongée.

Et concernant les zones de baignade, toutes les zones officielles sont ouvertes, mais le mot d’ordre reste la prudence. La Cellule sécheresse rappelle de se baigner uniquement dans les espaces dédiés, car il y a toujours des risques de développement de cyanobactéries et d’algues.

La prochaine réunion est fixée au mardi 20 septembre, en attendant la situation est constamment surveillée par l’ensemble des services concernés.