Annie Baiverlin, née Anne-Marie Halleux en juin 1936, a été, durant une carrière complète, institutrice maternelle aux écoles communales de Wegnez. Elle s’est ensuite consacrée à ses petits et arrière-petits enfants, tout en restant très active dans de nombreuses associations paroissiales et communales.

Son époux Henri Baiverlin, historien connu et reconnu du village de Wegnez, né en septembre 1932, a été, entre autres, bibliothécaire du village, professeur d’histoire à l’athénée royal de Pepinster avant de terminer carrière comme inspecteur de l’enseignement secondaire dans cette branche. On lui doit également de nombreux ouvrages historiques sur des sujets variés concernant son village et la commune.

La rédaction deL’Avenir Verviersse joint à leurs proches pour leur souhaiter encore de nombreuses belles années ensemble.