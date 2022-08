Un retour à la normalité"qui fait du bien,s’exclame Fabian Delarbre, le responsable communication du sanctuaire.Cela nous fait du bien mais cela fait surtout du bien aux pèlerins qui sont présents et heureux de revenir."Car il faut aussi se rappeler qu’avant la crise sanitaire, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises durant plusieurs années pour lutter contre un potentiel acte de terrorisme.

Ici, c’est donc libres comme l’air que des milliers de pèlerins ont grimpé sur les hauteurs de Banneux. "Au niveau de l’affluence, c’est la grande question en termes de chiffre! En tout cas, on peut juste voir qu’il y a moins de monde dans les campings. Le fait que les barbecues sont interdits peut aider à avoir moins de monde et que ces personnes se logent ailleurs."Mais lors des célébrations, on a pu constater qu’il n’y avait plus eu autant de monde depuis des années, notamment lors de la messe internationale rehaussée par la présence de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. "C’est le premier grand moment de la journée. C’est une messe en trois langues et qui est très suivie."

Et qui, force est de constater, était fort attendue. À tel point qu’elle a quelque peu commencé avec 10 minutes d’avance sur l’heure avec l’aide de la chorale Kristo Bolingo dont les chants religieux ont été repris en chœur par toute l’église."Je pense que vous avez presque envie que la chorale fasse toute la messe"a même fait remarquer en boutade le recteur de Banneux, Léo Palm.

Mais le site marial regorge d’autres activités, dont encore deux principales."Sur le coup de 15 heures, nous avons un second grand moment de la journée qui est la bénédiction des malades,continue Fabian Delarbre.Enfin, nous terminons avec la procession aux flambeaux le soir. En espérant que la météo le permette, sinon nous ferons cela dans l’église des pauvres." Sans oublier les nombreux moments de recueillement, notamment devant la source. Enfin, cette année, il n’y a pas eu de grande nouveauté, hormis la liberté retrouvée."Nous n’avons pas réalisé de nouveautés cette année et nous avons repris le même canevas qu’en 2019. En fait, il est difficile pour nous de changer les horaires des messes, tout simplement."