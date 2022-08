Une belle 14e édition pour Soiron sur Scène, toujours plus grand

Pour sa 14eédition, le festival ne comptait pas moins de sept scènes réparties dans le cadre de ce petit village parmi les plus beaux de Wallonie. La petite nouvelle, venue avec la mini-édition de l’année dernière, c’était la Verte Plaine, un grand espace dressé dans une prairie un peu en dehors du centre. "On voulait agrandir le site pour ne pas qu’il soit trop engorgé et que les spectateurs aillent à gauche à droite… et ça à l’air de marcher!", se réjouit le programmateur. Il permettra également d’accueillir des spectacles qui demandent plus d’espace pour la mise en place comme"un grand visuel ou quelque chose de circassien ou d’acrobatique sur une corde tendue".

Mais attention si le festival a de l’ambition, le souhait est qu’il reste tout de même à taille humaine."On grandit chaque année, mais on essaie de ne pas le faire de manière démesurée: une fois on a fait une petite scène en plus, ici c’est une grosse scène. On a l’ambition de grandir tout en gardant une taille humaine et en restant un festival de village", conclut Baptiste Dellicour.