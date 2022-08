Le Fanny Pétanque Club revient à Pepinster

"N ous souhaitions retourner à notre ancien emplacement car 150 membres sur les 400 affiliés sont partis suite à notre déménagement en terres spadoises"lance Michaël Hansen, secrétaire du club pepin. Installé à Spa depuis les inondations, le Fanny Pétanque Club situé rue Jean Simon à Pepinster va revenir (provisoirement) là où tout a commencé: " A Pepinster, nous allons récupérer des terrains extérieurs. 16 terrains ont été réaménagés sur les 22 que nous avions avant les inondations. Il y a eu des dégâts trop importants sur les six terrains restants." poursuit-il."Lors des week-ends de fortes chaleurs à Spa, nous avons remarqué que le nombre de participants diminuait. Ceux-ci préféraient jouer fort logiquement sous une tonnelle plutôt qu’en plein soleil et donc nous avons pris conscience que nous perdions beaucoup de joueurs."constate le secrétaire et joueur du club