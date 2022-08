Maisons sinistrées: achetées de gré à gré par la Commune, pas expropriées

"Je sais que cela doit se faire relativement vite pour les sinistrés, mais la méthode est-elle bonne? Elle ne répond pas à toutes les situations. Ce serait plus équitable de passer par une mesure d’expropriation", a proposé Jean-Marie Fafchamps (DéFI) au conseil communal de ce lundi soir à Pepinster, lequel l’a majoritairement refusé.

"L’expropriation n’est absolument pas vers où nous voulons aller, tant la Région wallonne que nous. Ça prendrait un temps infini. Trois, quatre, cinq ans? C’est tout ce qu’il ne faut pas faire", a répondu le bourgmestre, Philippe Godin (Pepin), qui a dit avoir rencontré tous les propriétaires concernés, personnellement.

Le collège communal a-t-il un plan d’acquisitions, comme Jean-Marie Fafchamps dit l’imaginer, alors"que le conseil communal n’a pas d’informations"et sur lequel il"n’a pas pu se prononcer"?

Le bourgmestre de Pepinster a précisé que le prix d’achat de chaque maison sera proposé au propriétaire via son notaire, qui avalisera… ou pas. Que chaque acquisition fera l’objet d’une décision du conseil communal, après accord de la Région wallonne ( "Nous n’avons pas la main").

Enfin, si la population doit être associée"à la définition de l’avenir de la vallée de la Vesdre", comme le demande Jean-Marie Fafchamps, cela a commencé, a répondu Philippe Godin, en référence à la 1reréunion publique qui s’est tenue le 1er juillet, avec l’association du Studio Paolo Vigano et le Team Vesdre de l’université de Liège; laquelle rendra au gouvernement wallon les conclusions de son étude sur l’ensemble du bassin-versant de la Vesdre (affluents y compris, dont la Hoëgne) pour la fin de l’année.

Mais cette étude, tout comme celle commandée au bureau de l’urbaniste-architecte Benoît Moritz, qui rendra ses conclusions plus tôt, sur la situation particulière de communes sinistrées, se dirige vers la même nécessité:"Rendre des zones de retenue temporaire(NDLR: des eaux),autant que faire se peut, et de rouvrir des berges tant de la Hoëgne, si c’est possible, que de la Vesdre… et là, c’est possible puisque nous avons un quartier de maisons qui ont malheureusement été emportées par les eaux ou qui ont dû être démolies."

Car"on sait que dans les 20-25 ans, une pareille catastrophe, ça se reproduira, peut-être pire ou peut-être moins grave. Même dans les 10-15 ans, selon des gens beaucoup plus compétents que nous. Il faut parler vrai au citoyen."