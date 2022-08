Soiron sur Scène, toujours plus ambitieux

"On se réjouit, vraiment, lance le programmateur hervien Baptiste Dellicour. Il y a même un côté un peu surprenant, où l’on se demande comment c’était avant. On l’a fait 13 fois pourtant(NDLR: il s’agit ici de la 14eédition)mais on en est encore à s’interroger: “Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens seront là?”. Le doute est toujours là, même si tout devrait bien se passer. C’est chouette, en tout cas, de pouvoir revenir avec un festival normal."

Du belge mais pas que

Comme à son habitude, Soiron sur Scène veille à proposer des spectacles variés, oscillant entre théâtre, cirque et humour, pour tous les âges. Pas moins de 14 troupes et compagnies se relayeront tout au long de la journée devant les spectateurs.

"On retrouve toujours au moins 50% d’artistes belges, issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles", rappelle-t-il. Cette année, des artistes venus de France et d’Espagne étoffent également l’affiche."Il s’agit majoritairement de nouveaux spectacles. Durant ces deux ans, on a quand même pu se rendre dans quelques festivals et on a prospecté un peu. Au fil des ans, le festival s’est fait une réputation et on dispose aujourd’hui d’un budget artistique plus conséquent. C’est intéressant d’avoir moins de limite à ce niveau-là", note Baptiste Dellicour.

On pourra notamment applaudir la compagnie française Maboul Distorsion."Avec Rubis Cube (NDLR: à laquelle il appartient) , nous les avons rencontrés en 2006 alors que nous présentions notre premier spectacle à Avignon. C’est sympa de pouvoir les faire venir chez nous."

Un espace supplémentaire

En 2019, l’ASBL avait testé un nouveau lieu de spectacle, au sein de la salle communale de Soiron, derrière la Taverne. Un spectacle de théâtre d’ombres y était joué, ainsi qu’un concert. Un essai qui ne s’est pas avéré concluant. "On reste un festival de théâtre de rue. C’était difficile de faire venir les gens dans cette petite salle. De plus, l’acoustique n’était pas très bonne."

Le mini Soiron sur Scène a permis, en 2021, d’investir un autre espace: une prairie."C’était l’unique lieu lors de cette édition, complète-t-il.On a eu envie de le garder. C’est vraiment une belle prairie, à deux pas du château de Soiron."Ce champ, rebaptisé la Verte Plaine, permet surtout de fluidifier la circulation dans le village et d’accueillir davantage de spectateurs."C’est ce que l’on appelle une grosse jauge, qui peut accueillir entre 700 et 800 personnes. À terme, l’objectif est d’y programmer une grande forme visuelle", confie Baptiste Dellicour.

La culture pour tous

Si l’événement ne cesse de croître au fil du temps, son prix d’entrée, lui, reste fixe depuis la 1reédition. L’accès revient à 5 € par personne, à l’exception des enfants de moins de 8 ans, qui, eux, rentrent gratuitement."C’est clairement notre volonté de rester un festival démocratique. Et c’est une fierté. L’une des missions de notre ASBL est d’offrir de la culture pour tous. Encore plus à l’époque actuelle."

Dans le même esprit, les organisateurs avaient tenu à honorer tous les cachets des troupes programmées en 2020, malgré l’annulation du week-end. Un beau geste qui mérite d’être souligné.