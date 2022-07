Le centre de vaccination de Pepinster rouvre en septembre

Elle commencera la semaine du 5 septembre et s’étirera sur environ huit semaines. Chez nous, le centre de Pepinster (rue duPaire 1) rouvrira ses portes 6 jours sur 7, à un rythme de 10h par jour. Des étapes sont également prévues à Malmedy, Spa, Herve et Lierneux via un centre itinérant. Enfin, les pharmacies de Herve (Gildemeester-Lens, rue Moreau 45), Verviers (Vpharma rue de Limbourg 31 et Schyns rue de Liège 16) et Trois-Ponts (Bihain, av. Joseph Lejeune 14) restent accessibles sur rendez-vous, de même que les médecins généralistes participants. Pour rappel, 85% de la population wallonne de 18 ans et plus est vaccinée et 67% est allée chercher sa dose booster. Pour les publics de 65 ans et plus, ce dernier taux s’élève à 85% et à 84% pour les immunodéprimés.