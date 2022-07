Projet immobilier à la Sapinière: nouvel avis défavorable de la Ville de Verviers

Comme lors de la précédente enquête publique sur ce projet d’appartements pour remplacer les ruines de l’ancienne maison des frères de Saint-Michel pour les camps de jeunes et retraites, avec une chapelle adjacente, inoccupées depuis près d’un demi-siècle, le collège communal verviétois (PS, ex-PS, MR, cdH, Nouveau Verviers) a rendu un avis défavorable, lors de sa dernière séance.

«Projet quasi pas changé»

Cette nouvelle enquête publique avait été lancée suite à certaines modifications du projet. Mais rien de fondamental. "Les services de la fonctionnaire déléguée (NDLR: de la Région wallonne pour l’urbanisme en province de Liège, qui aura à délivrer ou à refuser le permis) reconnaissent eux-mêmes que le projet n’a quasi pas changé" , note l’échevin verviétois de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR).

Dès lors, même "si l’ensemble du bâti se trouve sur Pepinster" , le collège communal verviétois a réitéré les mêmes griefs que précédemment. Pour ce qui concerne Verviers, l’accessibilité au site de la Sapinière, via la drève de Maison-Bois donc, mais aussi l’accès plus direct, depuis ladite drève et via le chemin couronné d’une charmille qui y aboutit.

L’échevin Degey souligne également que ce projet a toujours suscité une levée de boucliers lors de cette nouvelle enquête publique (l’ASBL Heusy Grandeur Nature s’y oppose farouchement). Les services techniques de la Ville de Verviers partagent d’ailleurs les critiques émises, aussi par exemple en ce qui concerne l’écoulement des eaux, les équipements de l’immeuble envisagé (électricité, etc.)…