Le retour de la boulangerie Alexandre à Pepinster un an après les inondations

"Je suis heureux d’ouvrir , confie David Alexandre. Cela fait vachement du bien car c’était une montagne russe et c’était long. On s’est bien battu avec mon courtier mais au niveau des matériaux et machines, les délais étaient très longs.En plus, on avait rénové le magasin huit mois avant les inondations et au moment de repartir de zéro, ce n’était pas simple."