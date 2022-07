Pepinster rend hommage aux sinistrés en dévoilant une stèle (photos & vidéo)

Quant au bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin, il se rappelle ces moments difficiles vécus le 14 juillet 2021. "Il y a juste un an, Pepinster traversait probablement la page la plus sombre de son histoire. L’inimaginable s’est produit, la Vesdre et la Hoëgne se sont liées pour détruire tout sur leur passage. Semant la mort, la destruction et la désolation. Aujourd’hui, un an après, nous nous retrouvons à l’endroit même où plusieurs maisons se sont effondrées avec leurs occupants."

Et c’est à cet endroit, au quai Ferdinand Nicolaï, qu’une stèle a été présentée en hommage aux victimes. "Il nous semblait essentiel de commémorer ces événements et d’ériger une stèle en hommage à tous les sinistrés. Aux victimes et à tous ceux qui ont tant souffert et qui souffrent encore de cette tragédie.Pour que jamais, jamais, nous n’oubliions ce que nous avons vécu.Mais aussi et surtout pour que nous puissions ensemble nous reconstruire et enfin se tourner vers l’avenir."

Un futur que le bourgmestre souhaite entamer dès maintenant. "C’est le premier jour d’une ère nouvelle pour Pepinster. L’ère de la reconstruction. Le moment est venu de se tourner avec optimisme pour l’avenir. Certes, les choses prendront du temps et il conviendra de repenser notre mode de vie et l’aménagement du territoire pour qu’il soit plus résilient.Mais comme l’exprime si bien Antoine de Saint-Exupéry, “Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”."