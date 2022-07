« Jean-Lou débouche tout », plus gros mangeur de tartes aux cerises pour la 13e fois ! (photos+vidéos)

Et l’affiche a tenu ses promesses puisqu’un troisième challenger, Christian Barbié de Spa, a également fait preuve d’une belle descente : la lutte fut très serrée. Mais voilà, l’expérience l’a finalement remporté et l’imperturbable habitant de Soiron reste roi après avoir ingurgité quatre tartes et un quart ! Pas loin donc de son record de quatre tartes et trois quarts. Le jeune Joachim de 25 ans se classe à la deuxième place, suivi de Christian Barbié victime d’un « trop-plein » et de l’habitué Henri-Michel Blanchy. Du côté des femmes, c’est Camille Lemoine qui s’est imposée.

Concours plus gros mangeur tartes aux cerises.

Un peu ballonné, le champion livre le secret de sa réussite : « Joachim avait la technique aussi pour réussir, le secret c’est l’habitude de manger, de savoir avaler en mordant tout le temps des petits morceaux… et puis il faut le coffre aussi. Il faut croire que c’est de famille parce que ma sœur a déjà terminé première chez les femmes et mangé aussi quatre tartes et un quart. » Le rendez-vous pour la revanche est déjà donné l’année prochaine lors de la 31e édition de la Fête des cerises.