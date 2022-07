Le pont ferroviaire de Louheau à Pepinster va être revu par Infrabel pour éviter les soucis en cas d’inondations

Pour permettre la remise en service de cet ouvrage, " les équipes ont dû faire appel à une grue géante, capable de soulever des charges allant jusqu’à 750 tonnes. Un des 6 éléments constituant le tablier du pont a été déplacé, donnant accès à la culée endommagée. Elle a dû être démolie avant d’être reconstruite. Compte tenu de la complexité des opérations, la fin des travaux, permettant la réouverture du trafic entre Nessonvaux et Pepinster, a eu lieu début octobre."

Après les inondations et avec les perspectives des phénomènes climatiques extrêmes appelés à se répéter, les ingénieurs d’Infrabel réfléchissent à protéger les ponts des impacts du changement climatique et à les rendre "hydrologiquement neutres. Des ponts qui ne seraient plus dans l’eau mais qui survoleraient l’eau afin de limiter les risques de dégâts en cas de nouvelles inondations. Infrabel a le projet de construire un nouveau pont à Louheau. En 2025, le pont sera libéré de ses piles pour devenir un "bowstring", soit un pont suspendu d’une portée (longueur) de 65 m, d’une largeur de 11 m et d’un poids de 350 tonnes. Le pont sera monté sur le site avec une grue de manutention de plus de 1300 tonnes. L’installation de ce nouvel ouvrage nécessitera une coupure du trafic ferroviaire de 2 semaines seulement puisque la structure sera fabriquée en atelier et montée sur place. "

Pour les usagers de la SNCB, on peut par exemple déjà voir des ponts de ce type à Louvain, Ciney ou encore Libramont.

Quant au budget global de ces travaux, il est estimé à 1,5 million d’euros.