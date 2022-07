Aubel, Soiron et Xhendelesse: des chantiers fermés pour l’été

2. À Soiron Fermée depuis le 30 mai , la route de Nessonvaux (entre Soiron et Olne) rouvre ce vendredi. "La sous-couche est déjà placée et ils mettent la couche de finition ce jeudi. Ce sera terminé et rouvert pour vendredi" , assure Michel Legrand, en charge des Travaux.

3. À Xhendelesse Minée par des malfaçons , la rue Nicolas Hardy devait accueillir une couche de tarmac entre Falhez et Martinsart pour ce 8 juillet "C’est confirmé, Baguette est dans les temps pour réaliser cet asphaltage, cette fin de semaine, jusqu’à la station de pompage , sait l’échevin Bernard Allelyn. Ils avancent aussi sur les tronçons défectueux entre la station de pompage et la rue du Bief. On verra si les résultats sont probants vers le 15 août, mais on est plus dans les bonnes nouvelles que dans les mauvaises."