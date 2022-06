Une aide de la Fondation Roi Baudouin pour les toilettes de l’athénée Verdi

"Le projet émane des élèves et les rénovations s’effectueront en collaboration entre élèves, professeurs, ouvriers et personnel d’entretien. Une campagne sera mise en place (affichage, passages en classe de délégation d’élèves). Les professeurs de l’option sciences réaliseront des animations sur l’écologie et l’environnement, les élèves de l’option art proposeront des fresques, décorations, ceux de l’option aide-soignante réaliseront des sensibilisations à l’hygiène…" .