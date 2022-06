Le Château de Soiron rouvre ses portes

"Aujourd’hui, je reprends un peu le flambeau. Il y a un souhait d’ouvrir le parc de façon un peu plus ponctuelle et d’y organiser des événements comme celui de la nuit Romantique. Il y a une volonté d’ouvrir de nouveau ce lieu au public", explique le Baron de la famille Woelmont, propriétaire du château. Cet événement est en quelque sorte un test pour le futur. Durant la soirée du 25 juin, le parc accueillera pas loin de trois scènes réparties sur l’ensemble du domaine proposant différents styles artistiques. Le jazzman et pianiste Fabian Fiorini prendra place sur l’une des scènes, suivi du chanteur de flamenco Estaban Murillo et il y aura aussi de la danse contemporaine livrée par la compagnie Fabienne Henrot. Une création unique sera exécutée par les membres de la troupe autour du puits romantique qui sera intégré dans la scénographie. "Normalement, les danseuses devraient être équipées de vêtements avec leds pour la représentation nocturne, ça permettra d’apprécier cette ambiance féerique que nous voulons faire partager au public" complète l’échevine de la culture Nathalie Leveque (Pepin-MR). L’opéra s’invitera aussi par l’intermédiaire de Sébastien Parotte – originaire de la région verviétoise, chanteur d’opéra, co-organisateur – et Christiane Marie Riedl, mezzo-soprano, qui accompagneront le groupe Brasse Band Echo des Charmilles. Les styles artistiques se succéderont tout au long de la soirée pour vous faire rêver et vous permettre de vous évader dans un cadre atypique. L’artiste LGH Henry, sculpteur belge, envahira le jardin du château avec quelques-unes de ses sculptures en bois qui habilleront l’extérieur pour l’occasion.

La nuit romantique, le 25 juin à 17h au Château de Soiron, entrée: 7€ (>16 ans)