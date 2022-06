La ministre Céline Tellier en visite à Theux et Pepinster: «Éviter qu’à l’avenir on puisse être soumis à de pareilles inondations à nouveau»

Avec donc des situations qui seront tout à fait différentes d’une commune à l’autre. D’où une certaine importance de constater tout cela de visu. "On comprend ainsi les réalités et on voit que chaque cas est différent. Et ce qui me frappe vraiment, c’est la créativité des équipes, qui arrivent à chaque fois à trouver des solutions spécifiques pour chaque problème rencontré.Le tout avec une bonne collaboration entre les équipes de l’administration qui ont fait un travail important, les bureaux d’études privés qui sont mobilisés, les Communes qui sont associées aux réflexions et décisions et les citoyens qui posent aussi beaucoup de questions et qui apprécient que cela bouge sur le terrain."

Sans oublier un soutien de toutes les équipes qui travaillent d’arrache-pied pour remettre les cours d’eau en état. "L’idée est de les soutenir par rapport au travail qui est fait sur le terrain et qui avance bien, même s’il y a encore beaucoup de boulot. On voit que cela avance et on remercie les équipes pour ce qu’elles ont fait."