Nicole Collins transmet les savoirs paysans par le biais d’ateliers

Cela fera trois ans bientôt qu’elle loue un terrain abrupt et rocailleux sur lequel elle parvient à cultiver des plantes et des légumes, en suivant le principe des interdépendances. Pendant plusieurs mois, ces récoltes lui ont permis d’offrir 10 litres de soupe par jour aux sinistrés de Pepinster. "J’y ai mis en pratique tout ce que j’ai appris durant tout ce temps" , explique-t-elle. Suite aux différentes crises que le monde mais aussi notre région ont traversées, un retour à ses connaissances ancestrales est, pour Nicole Collins, primordial. "Je suis née en 1949, et déjà enfant, j’étais persuadée que ces savoirs allaient se perdre" , confie celle qui est également devenue maîtresse en l’art de la récup. Et c’est pour cela qu’elle n’a jamais cessé de les observer pour les consigner.

Avec la découverte de ce jardin d’expériences, elle souhaite transmettre ces savoirs paysans au grand public et leur expliquer l’importance des interactions. "Placer une certaine variété à côté de choux permettra par exemple d’éviter la présence de pucerons" , indique-t-elle. Par le biais de recettes rapides, elle met aussi en avant les propriétés gustatives de plantes sauvages. "Tout a une histoire" , rappelle Nicole Collins.

Ces ateliers sont organisés les mardis, mercredis et jeudis, de 19 à 20 heures. "Et il reste encore des places pour certaines dates." Une boisson maison est aussi offerte durant chaque atelier.

Réservation au 087 34 06 31 (entre 8 et 9 heures ou après 17 heures).