Les élèves de l’école de Wegnez Centre sensibilisés à une alimentation saine et durable

C’était l’effervescence ce mercredi à l’école communale de Wegnez Centre.Et pour cause, les élèves participaient à une activité un peu particulière, sur le thème de l’alimentation saine et durable. "Il s’agissait de l’événement de clôture de l’accompagnement du projet “pour une alimentation plus saine et plus durable” avec la Fédération Wallonie Bruxelles et l’association GoodPlanet Belgium, explique la professeure Sandrine Voss. Nos élèves ont appris pourquoi c’est important pour la santé et pour la planète de bien s’alimenter."